«Это древние эмодзи!» Американец приехал в Россию и расхохотался: что его насмешило

Энди Фрека снимает видео о своих поездках по российским городам

Американец Энди Фрека путешествует по России, о самых интересных своих поездках он рассказывает в блоге на ютьюбе. Добрался американец и до Ярославской области. В Ростовском районе в посёлке Семибратово его научили бить баклуши в музее баклуш и угостили необычными сладостями в «Библиотеке варенья».

Вначале американец предположил, что «Библиотека варенья» — это место, где чай пьют молча.

Первым делом его удивили таблички с пословицами и поговорками на стенах музея, где слово «ложка» заменено изображением.

— Это древние эмодзи, — пошутил Энди.

Путешественник сам смог попробовать, каково это — изготовить деревянную ложку, и узнал, что его обманули в Перми.

— В 2001 году я с женой жил в Перми, — рассказал американец. — Она тоже американка. Мы решили, что хотим есть суп по-русски. Купили деревянные тарелки и ложки, но пошёл такой сильный запах краски.

— Вас просто обманули и дали ненастоящие ложки, — ответила экскурсовод.

Удивило Энди и то, что ложкой раньше могли дать по лбу в воспитательных целях.

Больше всего ему понравилась «Библиотека варенья».

— Компьютеров раньше не было, — говорит экскурсовод. — Чем было девушке заняться? Она варенье варила, а рецепты записывала, их и назвали «библиотекой варенья».

Энди угостили необычным вареньем, и он попытался угадать, из чего оно.

— Клубника? Очень на неё похоже, — предположил американец и не угадал.

Варенье оказалось из клюквы с бананом. Попробовал Энди и варенье из огурцов, из персика с тыквой.

— Есть у нас и новогоднее варенье, — говорит экскурсовод. — Оно из символа Нового года.

— Из оливье? – удивляется Энди.

Варенье оказалось из мандаринов.

— Все мои друзья сообщили мне, что русский фольклор интересен только для иностранцев, — написал Энди. — Это очень грустно, потому что музей «Библиотека варенья» — теперь одно из моих самых любимых мест в России.

Недавно видео про Ярославль, снятое жителями города, поразило всех на международном фестивале. Ролик понравился даже больше, чем о Дубае и Каталонии.