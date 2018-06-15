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Банк забрал машину умершего год назад ярославца
15 июня 2018 20:23
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Банк через суд забрал долг умершего жителя Ярославля.
Мужчина оформил автокредит и купил себе «Шевроле-Орландо». Ярославец регулярно платил банку, но год назад умер. Оставшаяся сумма долга составила около одного миллиона рублей. Банк обратился в суд.
— Поскольку мужчина оставил купленную машину в залог, а ни его родители, ни дети не стали вступать в наследство, машина отошла государству, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.
Суд решил, что машина как раз покроет необходимую сумму для погашения долга, и постановил передать «Шевроле» банку.
Скоро судебные приставы проведут аукцион. С молотка уйдут машины и земельные участки, арестованные за долги. За сколько всё это можно будет купить.
Фото: УФССП по Ярославской области
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