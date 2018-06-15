Банк забрал машину умершего год назад ярославца

Суд решил отдать машину банку

Банк через суд забрал долг умершего жителя Ярославля.

Мужчина оформил автокредит и купил себе «Шевроле-Орландо». Ярославец регулярно платил банку, но год назад умер. Оставшаяся сумма долга составила около одного миллиона рублей. Банк обратился в суд.

— Поскольку мужчина оставил купленную машину в залог, а ни его родители, ни дети не стали вступать в наследство, машина отошла государству, — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Суд решил, что машина как раз покроет необходимую сумму для погашения долга, и постановил передать «Шевроле» банку.

Скоро судебные приставы проведут аукцион. С молотка уйдут машины и земельные участки, арестованные за долги. За сколько всё это можно будет купить.