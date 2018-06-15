«Смотрю на воду, а там — пузыри»: друг утонувшего мальчика рассказал, как произошла трагедия

Мальчика очень любили его друзья и одноклассники

В Угличе — большая трагедия. Здесь во время купания в пруду утонул 12-летний мальчик. Как это могло произойти? Что случилось в тот момент?

О том, как всё произошло, порталу 76.ru рассказал друг погибшего школьника. В тот момент он тоже был на пруду.

— Я ему говорю: «Пошли за сеном». Он мне: «Нет, я еще покупаюсь». А я смотрю — губы синие. Я пошел за сеном. Пришел — его нет. Смотрю на воду, а там — пузыри, и голова его тонет вниз. Он просто не вышел из воды, — рассказал мальчик.

Возможно, ребенок перекупался в холодной воде.

Трагедия случилась вчера вечером в Угличском районе, в пруду возле деревни Монастырская. Что пишут о погибшем его друзья.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.