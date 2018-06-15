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Ярославец через суд заставил чиновников отремонтировать дорогу в Брагино
15 июня 2018 17:06
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Ярославцу надоело терпеть выбоины и колдобины на улице Бабича. И он решил написать жалобу в районную прокуратуру. Те провели проверку.
Фото: прокуратура Ярославской области
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