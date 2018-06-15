Ярославец через суд заставил чиновников отремонтировать дорогу в Брагино

У водителей появилась надежда

Ярославцу надоело терпеть выбоины и колдобины на улице Бабича. И он решил написать жалобу в районную прокуратуру. Те провели проверку.



— На этой улице выявлено значительное количество выбоин, ям, повреждений дорожного покрытия, размеры которых превышают установленные ГОСТ, — заявили в прокуратуре Дзержинского района.



Прокуратура сразу же направила исковое заявление в суд на департамент дорожного хозяйства. Теперь департаменту не отвертеться: отремонтировать должны, но когда — остается ждать.