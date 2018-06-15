|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
С лучком и майонезом: мэр Ярославля поделился любимым рецептом картошки
15 июня 2018 16:29
1 044 1
Этим летом в Ярославле вновь пройдёт самый вкусный фестиваль «Пир на Волге». 18 августа на Стрелке будут угощать своими произведениями шеф-повара, и всё вокруг будет утопать в ароматах стритфуда.
Организаторы пира решили поделиться рецептами известных людей, которые в день фестиваля будут участвовать в кулинарных поединках. О своём любимом блюде рассказал и мэр Ярославля Владимир Слепцов. Рецепт у градоначальника получился мужской и сытный.
«Картошка под шубой» от Владимира Слепцова
— Обжариваем мясо, добавляем специи, лук нарезанный, сверху картофель, нарезанный слайсами, соль по вкусу. Сверху трем сыр и смазать майонезом, — рассказал организаторам фестиваля мэр Владимир Слепцов. — Выпекать в духовке 40 минут при 180 градусах.
Кстати, в день фестиваля на Волге устроят кулинарные круизы на теплоходе.
Фото: Пир на Волге
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров