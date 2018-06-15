Из Ярославля всё-таки полетят самолёты в Крым: сколько будут стоить билеты

В Крым можно будет улететь в конце июня

В конце июня из Ярославля начнут летать самолёты в Крым. Власти нашли возможности запустить рейсы после провала с компанией «Саратовские авиалинии», которая больше не летает, а должна была поставить свои самолёты из Ярославля до Симферополя.

Теперь 23 июня из Туношны полетят Boeing 737 от компании «Алроса», с которой наш аэропорт сотрудничал в прошлом году. На сайте авиакомпании уже стартовали продажи билетов. Причём по приятной цене в 6 150 рублей в один конец. Изначально билеты продавались по 11–12 тысяч рублей.

— Колебания стоимости — нормальный процесс, — объяснил генеральный директор аэропорта Ярославля Туношна Анатолий Козлов. — Наша задача при этом соблюсти интересы и пассажиров, и авиакомпании, которая предоставляет на наши рейсы очень комфортный и надежный самолет.

А пока ярославцы пытаются вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы «Саратовских авиалиний», которые так и не полетели из Туношны ни в Симферополь, ни в Сочи, ни в Анапу. Также не полетели из ярославского аэропорта самолёты в Анталию и Даламан. Мы уже рассказывали о причинах отмены рейсов на курорты.



