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Из чего на самом деле делают батоны: программа «Инсайдеры» разоблачила ярославский хлебозавод
15 июня 2018 16:40
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Сегодня на телеканале «Пятница» вышла программа «Инсайдеры», разоблачающая ярославский хлебозавод, салон красоты и ресторан. Ведущие программы на несколько дней устроились на работу в три ярославских заведения и увидели там мало приятного.
«Инсайдеры» - новый проект телеканала «Пятница». Программа призвана показать, кто и что скрывается от населения по ту сторону торговых центров и баров, кафе и клубов. Для этого девушки и ребята становятся инсайдерами - они устраиваются на работу в сфере услуг, чтобы изучить всё изнутри.
Анастасия устроилась на один из хлебозаводов города. Номер его не называют. То, что увидела и сняла на скрытую камеру ведущая, поражает. Залежи старого плесневелого хлеба, который вернули из магазинов, размачивают и перерабатывают, и пекут из них новые батоны.
— Я думала, что это миф, — говорит Анастасия. — Но это реальность.
В цехе гуляют и тут же ходят в туалет кошки, бегают мыши и тараканы. Чаны, в которых замешивают тесто для хлеба, не моют, а в ночные смены люди курят прямо на рабочих местах. Убежавшее тесто собирают руками и закидывают обратно в чан.
— Вот такое производство, — говорит ведущая. — В цехах размножаются кошки и кишат тараканы. Цех больше похож на хлев или на курилку. Руки сотрудников прежде, чем поднять тесто с пола, могут побывать в носу, ушах или других местах. Общий градус пофигизма зашкаливает.
Ещё одна ведущая Виктория устроилась на работу в одну из парикмахерских, где основные клиенты — пенсионеры. Инструменты, как углядела ведущая, там не стерилизуют, могут покрасить волосы просроченной краской, а в бутылки из-под дорогих средств заливают дешёвые шампуни с рынка.
Ведущий Илья поработал несколько дней в ресторане в центре Ярославля официантом. Его закрепили за опытным официантом. Илье рассказали все премудрости, как получить чаевые. Оказывается, официанты чуть ли не с первого взгляда могут определить, сколько вы сможете оставить на чай.
— Вот если у посетителя «Айфон», десятка, — это признак того, что он нормально оставит, — говорит наставник Ильи.
На кухне ресторана Илья увидел поваров, работающих без перчаток, а окончательно образ люксового ресторана у ведущего разрушился, когда он увидел, как посетителям под видом свежеприготовленных блюд принесли разогретый суп.
Напомним, зимой попытка проверить ярославское кафе «Шашлык-Машлык» закончилась потасовкой между работниками заведения и съёмочной группой проекта «Ревизорро с Ириной Ух».
Фото: Телеканал «Пятница»
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