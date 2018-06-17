Фест как квест. Инструкция по выживанию на российских опен-эйрах

По городам нашей необъятной понеслась страда открытых фестивалей. Организаторы заготовили много прекрасного — торжество музыки, театров, фейерверки, воздушные шары и другие приключения, участниками которых можете стать вы. Но будем честными, в любой момент большой праздник, будь то мирный фестиваль искусства или грозный метал-слэм, превратится в игру на выживание: душные очереди, капризы погоды, отсутствие благ цивилизации и прочее станут причинами испорченного настроения. Избежать этого можно, лишь верно подготовившись. И мы расскажем как.

Мы собрали информацию о мероприятиях, которые будут проводиться в городах Сети городских порталов, и памятку, как подготовиться и вести себя на разнокалиберных фестивалях под открытым небом. Изучайте, составляйте маршрут — и вам будет что написать в сочинении «Как я провел лето».

Городские фестивали

Они проводятся прямо в городе, для вас — все блага цивилизации. Идеально подходят для любителей размеренного отдыха, могут стать фишкой вашего отпуска или путешествия по России. Фишка городских фестивалей для зрителя — они не требуют больших приготовлений: по сути, нужно лишь ваше присутствие и вовремя купленный билет (а на некоторых фестивалях, вроде UMN в Екатеринбурге, не нужен и он). Тем не менее кое-что еще продумать нужно.

Экипировка. Специфического снаряжения не требуется, за исключением удобной обуви (придется много ходить и танцевать) и дождевика (погода изменчива, да и тусоваться в толпе с зонтом — опасно, можно кого-нибудь травмировать).

План действий. На больших фестивалях количество номеров в расписании может зашкаливать, и чтобы посмотреть их все, без маховика времени не обойтись. Лучше заранее выяснить, где и во сколько будут проходить конкретные действа, которые вас интересуют, и нужно ли регистрироваться на конкретной площадке.

Перед выходом из дома лучше поесть. Обычно с едой на фестивалях в городской черте проблем нет, но есть риск, что в очереди за булочкой и кофе вы пропустите начало спектакля или любимую песню. А еще возьмите с собой воду.

План побега. В конце вечера еще несколько тысяч человек кроме вас захотят уехать домой. Закажите такси заранее или заранее изучите работу общественного транспорта, чтобы добраться до следующего места дислокации в плотном и многослойном, как царская шаурма, автобусе. Еще один вариант — скооперироваться с друзьями и приехать на фестиваль на собственном транспорте, а потом так же с комфортом покинуть его.

Тематические фестивали

Жить в лесу не обязательно, хотя, скорее всего, отъехать от города на существенное расстояние все-таки придется. Так что некоторые нюансы лучше учесть:

Маршрут. Тематические фестивали, как правило, проходят за городом. Обычно организаторы занимаются доставкой гостей на площадки, но бывает и так, что посетителям приходится самим искать подходящий транспорт. Так что изучите расписание электричек или рейсовых автобусов до места. А если едете на машине, загодя узнайте у кого-нибудь о состоянии дороги (возможно, на карте она есть, а на деле давно заросла елками).

Экипировка. Пускай с утра приветливо светит солнце, не дайте погоде себя обмануть, прихватите теплую кофту и зонтик. На возвышенности может быть ветрено, в открытом поле вас могут сжечь немилосердные солнечные лучи, и дождь в нашем переменчивом климате может внезапно пойти и в самый безоблачный день. Возьмите и репелленты: без толпы комаров тусовка на природе вряд ли обойдется.

Еда. На тематических фестивалях, как правило, есть фуд-корты, но еда на них может стоить немилосердно дорого. Бывает, что и ценники на простую воду шокируют гостей, которым некуда деваться за километры от цивилизации. Так что возьмите с собой перекус, пару бутылок воды и, конечно, наличные — когда аромат шашлыка все-таки склонит вас пообедать на фуд-корте.

Российский Вудсток

Уровень «хард» в нашей подборке: придется на несколько дней сменить цивилизацию на лес/поляну/аэродром. Но вы будете помнить об этом вечность.

Кто хоть раз по-честному отрывался на опене, помнит то чувство, когда еще неделю после фестиваля, выходя в туалет, по привычке прихватываешь с собой пару салфеток. Поездка на опен-эйр закаляет индивида как личность, проверяет его на терпимость и однозначно показывает, готов ли он выжить, когда последние блага цивилизации исчезнут. Положение только кажется сложным, ведь выход есть.

Подготовьте набор фестивального бойца: беруши, фонарик, салфетки, скотч и резиновые сапоги. Нижегородский AFP готов размещать гостей в комфортных кемпингах, но если вы решили сэкономить и провести пару ночей в палатке, возьмите с собой то, что действительно нужно. Фонарик позволит вам отыскать дорогу к лагерю, скотч заклеит все — от порванного ботинка до дырки на палатке, беруши сберегут слух, когда вы, забыв обо всем, смешаетесь с толпой у сцены, а также дадут выспаться ночью. Влажные салфетки послужат альтернативой душу. Берите их побольше. Резиновые сапоги — важная часть фестивального дресс-кода, ведь погода и большое количество людей превращает любой российский опен-эйр в грязный замес. Не хотите похоронить конверсы в том же лесочке или слечь с простудой на ближайшую неделю? Позаботьтесь о правильной обуви. Барды «Грушинки» не дадут соврать, что к предметам первой необходимости добавляются теплый свитер и запасной комплект струн.

Аптечка и наличные. Даже если на поляне обещают банкоматы и медпункты с необходимыми медикаментами, сильно полагаться на них не стоит. Имейте в виду, что с собой разрешат пронести лишь безобидные препараты, типа но-шпы и активированного угля. На более серьезные медикаменты придется предъявить рецепт.

Приехал — ставь палатку. Никаких «сейчас пару песен послушаю и вернусь», никаких «сейчас мы тут все обследуем». Первые минуты на опене — как на рыбалке: ищите тихое, ровное место и занимайте его, ведь с минуты на минуту из электрички вывалится очередная партия таких же ловцов.

Готовьтесь стоически перенести физический и моральный дискомфорт. Магия фестиваля обычно рассеивается на утро, когда танцпол превращается в поляну с разбросанными на ней тыквами — теми, кто до своего лагеря добраться не смог. Армия зомби, подступающая к умывальникам, клозеты, которые не справляются с тем, что отпускают тусовщики — таковы реалии каждого российского опена. Смирение и дзен важны в моменты, когда все особенно ранимы и собираются с силами, чтобы провести вместе еще один фестивальный день. Поверьте, на второе утро вам будет уже не так дискомфортно.

Фестивальные истории объединяет, пожалуй, еще одно правило — старайтесь проявлять дружелюбие к другим гостям, организаторам, участникам и охране. Ведь в позитивном расположении духа вам будет проще узнать, когда выйдет любимый артист и даже стрельнуть у соседа по лагерю предпоследнюю влажную салфетку.