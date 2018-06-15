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Трагедия в Угличе: в пруду утонул 12-летний мальчик
15 июня 2018 13:05
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Вчера вечером около 17:30 в Угличском районе в пруду возле деревни Монастырская утонул 12-летний мальчик.
— Подросток купался, — рассказали в Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Ярославской области.
Известно, что подросток жил в Угличе.
По мальчику скорбят его друзья.
— Скорбим и любим, — написал на стене мальчика в социальной сети его друг.
— Пусть земля тебе будет пухом, брат, — уже в полночь написал другой приятель.
Сам школьник, судя по всему, был вполне жизнерадостным мальчиком «Жизнь прикольная штука» — такой статус он поставил на своей страничке «ВКонтакте».
Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшего.
Спасатели просят быть осторожнее на воде. В середине мая в Рыбинском районе утонул 16-летний мальчик во время рыбалки.
Фото: VK.com
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