Трагедия в Угличе: в пруду утонул 12-летний мальчик

Мальчик жил в Угличе

Вчера вечером около 17:30 в Угличском районе в пруду возле деревни Монастырская утонул 12-летний мальчик.

— Подросток купался, — рассказали в Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Ярославской области.

Известно, что подросток жил в Угличе.

По мальчику скорбят его друзья.

— Скорбим и любим, — написал на стене мальчика в социальной сети его друг.

— Пусть земля тебе будет пухом, брат, — уже в полночь написал другой приятель.

Сам школьник, судя по всему, был вполне жизнерадостным мальчиком «Жизнь прикольная штука» — такой статус он поставил на своей страничке «ВКонтакте».

Редакция приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Спасатели просят быть осторожнее на воде. В середине мая в Рыбинском районе утонул 16-летний мальчик во время рыбалки.