|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пока мэр в отпуске, его зам предложил ограничить продажу спиртного в Ярославле
15 июня 2018 12:13
2 690 9
Завтра вся страна отмечает 55-летие со дня полёта первой женщины-космонавта в космос. В родной Ярославской области гуляния развернутся в селе Никульское, где откроют музей «Космос» и, конечно, в центре Ярославля.
Над Стрелкой устроят авиашоу, а на земле — театральное представление, танцевальный флешмоб, а вечером — салют. Специально в этот день мэрия Ярославля предлагает запретить продавать алкоголь. Постановление подписал новый заместитель мэра Алексей Аксютенко. Его Владимир Слепцов оставил руководить городом, пока сам он ушёл в отпуск.
— Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, 16 июня 2018 года организациям розничной торговли, расположенным на территориях, прилегающих к местам проведения общегородских праздничных мероприятий, — подписано в постановлении.
К таким местам отнесли Красную площадь, Волжский бульвар, Волжскую и Которосльную набережные, улицу Первомайскую.
Кстати, ранее мэр Ярославля предложил не продавать алкоголь в дни матчей чемпионата мира по футболу.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
позавчера
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров