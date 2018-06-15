Пока мэр в отпуске, его зам предложил ограничить продажу спиртного в Ярославле

Завтра в центре тоже негде будет купить алкоголь

Завтра вся страна отмечает 55-летие со дня полёта первой женщины-космонавта в космос. В родной Ярославской области гуляния развернутся в селе Никульское, где откроют музей «Космос» и, конечно, в центре Ярославля.

Над Стрелкой устроят авиашоу, а на земле — театральное представление, танцевальный флешмоб, а вечером — салют. Специально в этот день мэрия Ярославля предлагает запретить продавать алкоголь. Постановление подписал новый заместитель мэра Алексей Аксютенко. Его Владимир Слепцов оставил руководить городом, пока сам он ушёл в отпуск.

— Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции в день проведения торжественных мероприятий, посвященных 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, 16 июня 2018 года организациям розничной торговли, расположенным на территориях, прилегающих к местам проведения общегородских праздничных мероприятий, — подписано в постановлении.

К таким местам отнесли Красную площадь, Волжский бульвар, Волжскую и Которосльную набережные, улицу Первомайскую.

Кстати, ранее мэр Ярославля предложил не продавать алкоголь в дни матчей чемпионата мира по футболу.



