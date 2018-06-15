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Не отвечала на звонки дочери: в Ярославле таинственно исчезла 49-летняя женщина
15 июня 2018 12:09
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Волонтёры отряда ЯрСпас объявили розыск 49-летней женщины, таинственно пропавшей в Ярославской области. Дочь Ларисы Великорецкой ищет её уже две недели и представить не может, куда делась мама.
Исчезла женщина при странных обстоятельствах — внезапно уехала в Тутаев. Где у нее нет ни родственников, ни друзей.
— Она сказала мне, что поехала в гости, но к кому — не ответила. Иногда ее телефон был включен, но дозвониться до нее было невозможно. С собой взяла мало вещей, так как первого июня должна была выйти на работу, — рассказала дочь Ларисы Мария.
Лариса работает продавцом мужской одежды в торговом центре «Бутусовский». Проблем со здоровьем у нее не было, так же как и с алкоголем и наркотиками. Как рассказала дочь Мария, конфликтов в последнее время у женщины не было. Жили мама и дочка вдвоем, муж Ларисы умер.
На вид Ларисе 45–50 лет, рост 165 сантиметров, длинные темно каштановые волосы, карие глаза. Она была одета в темные брюки и синюю толстовку с серым капюшоном и серыми рукавами. На ней были солнцезащитные очки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ларисы Великорецкой, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112 (с сотового) — в полицию или 8-910-964-08-38 — на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас».
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Фото: Лариса Великорецкая/Ok.ru
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