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Облили бензином и бросили спичку: появилось видео, как в Брагино подожгли несколько машин
15 июня 2018 11:48
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Сегодня ночью возле дома № 47 на улице Волгоградской горели машины. Огонь полностью уничтожил «Форд» и «Хёндай» и повредил «Мицубиси». Как и предполагалось, машины подожгли. Двоих поджигателей сняла камера наружного наблюдения.
— Вот как всё произошло, — написал Илья Мирлин в группе «Регион 76» в соцсети «ВКонтакте». — Моя машина пострадала, но не так, как «Форд» и «Хёндай».
На видео видно, как в 2:25 из-за дома выходят двое мужчин, они обходят машины, озираются по сторонам. Потом достают из пакета большую бутылку, обливают жидкостью из бутылки тряпку и выливают всю жидкость в отверстие между лобовым стеклом и капотом «Хёндая». Чуть помешкав, поджигают тряпку, кидают её на машину. Машину мигом охватывает пламя, а поджигатели разбегаются в разные стороны.
Фото: Камеры внешнего наблюдения
Видео: камеры наружного видеонаблюдения
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