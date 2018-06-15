Спасибо от плачущей мамы. Как в Ярославле искали пропавшую при странных обстоятельствах девушку

Девушка заставила поволноваться своих родных

Волонтёры поискового отряда ЯрСпас рассказали, как искали пропавшую 23-летнюю девушку. История её исчезновения была загадочной — девушку то в одном, то в другом месте видели совершенно растерянной и даже босой.

Волонтёры бросились на поиски.

— Накидываем задачи. Не лес, конечно, но обочины дорог, забросы, опрос. На 22:00 ставим выезд. Народу неожиданно много — порядка 20 человек, хотя завтра всем на работу. Распределяемся по экипажам, раздаем задачи — поехали. Двое — на опрос мамы потеряшки, остальные — работать на местности.

К ночи поиски пришлось прекратить, но в этот момент на горячую линию отряда позвонили и сказали — девушку видели, ей хотели вызвать скорую. Но от врача она отказалась и ушла. Уже стало легче — хотя бы жива.

До рассвета поисковики обшаривали дворы и опрашивали продавцов в круглосуточных магазинах.

А утром снова звонок — говорят, видели пропавшую девушку около улицы Ньютона.

— «Мы ее удержим, приезжайте!», — сказали. Быстро передаем информацию сотрудникам полиции, несколько минут ожидания и снова звонок — уже от оперативника по Ярославскому району: «Все. Найдена! Сейчас скорая приедет», — рассказали в ЯрСпасе.

Вечером на телефон координатора поиска позвонила мама девушки.

— Я хотела вам сказать огромное спасибо…

— Это «спасибо» плачущей мамы — нам всем, — говорят в ЯрСпасе. — И тем, кто искал до утра. И оператору горячей линии, которая не спала, пока не вернулся домой последний экипаж. И всем, кто делал репосты ориентировки. И свидетелям, проявившим отзывчивость. И операм Ярославского района, которые проявили неравнодушие и профессионализм при поиске. Каждый из нас по отдельности может очень немного. Но вместе мы можем сделать так, чтобы у поисковых историй был счастливый конец.