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Отказали тормоза: на въезде в Ярославль столкнулись пять машин
15 июня 2018 10:04
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Ночью на въезде в Ярославль со стороны Москвы столкнулись сразу пять автомобилей. Три легковушки паровозом влетели в едущий впереди по левой полосе грузовик. Водителю грузовика также в бок прилетела «Газель».
Всё случилось неподалёку от места, где устанавливают новую въездную стелу.
— У «Газели» тормоза отказали, он несколько машин и снёс, — пишет в соцсетях Алексей Шеренков. — Две машины под списание.
Действительно, самые сильные повреждения получили две легковушки, влетевшие в столкновение сзади. У одной из машин полностью разбило переднюю часть, у другой — повреждена вся боковая часть со стороны пассажира. По предварительным данным, водители отделались ушибами.
Ночью в Ярославле сгорели машины сразу в нескольких районах города.
Фото: Артём Гаплевский / Первый Ярославский автопортал76
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