Отказали тормоза: на въезде в Ярославль столкнулись пять машин

Три легковушки влетели друг за другом в грузовик, пока он делил дорогу с «Газелью»

Ночью на въезде в Ярославль со стороны Москвы столкнулись сразу пять автомобилей. Три легковушки паровозом влетели в едущий впереди по левой полосе грузовик. Водителю грузовика также в бок прилетела «Газель».

Всё случилось неподалёку от места, где устанавливают новую въездную стелу.

— У «Газели» тормоза отказали, он несколько машин и снёс, — пишет в соцсетях Алексей Шеренков. — Две машины под списание.

Действительно, самые сильные повреждения получили две легковушки, влетевшие в столкновение сзади. У одной из машин полностью разбило переднюю часть, у другой — повреждена вся боковая часть со стороны пассажира. По предварительным данным, водители отделались ушибами.

Ночью в Ярославле сгорели машины сразу в нескольких районах города.