Ночь горящих авто: в Ярославле сгорели пять машин

В Дзержинском районе пожар уничтожил два автомобиля и повредил ещё один

Сегодня ночью в начале четвёртого утра в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что во дворе дома 47 на улице Волгоградской загорелись припаркованные машины.

За несколько минут семь спасателей и две пожарные машины локализовали огонь, около четырёх утра пожар полностью потушили. Огонь уничтожил Hyundai Tiburon и Ford Fusion, пострадал стоявший рядом Mitsubishi Outlander.

Машины загорелись ночью



— Люди от огня не пострадали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Полиция проводит проверку по этому ночному происшествию.

Спустя полчаса ещё одна машина загорелась в Заволжском районе. За минуту огонь уничтожил Opel, стоявший возле дома на улице Сахарова. В 6:30 проезжающие по Которосльной набережной сфотографировали ещё одну горящую машину. Автомобиль полыхал недалеко от дома № 46.

Машина загорелась возле педуниверситета



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