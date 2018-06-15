Ночь горящих авто: в Ярославле сгорели пять машин

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Сегодня ночью в начале четвёртого утра в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что во дворе дома 47 на улице Волгоградской загорелись припаркованные машины.
За несколько минут семь спасателей и две пожарные машины локализовали огонь, около четырёх утра пожар полностью потушили. Огонь уничтожил Hyundai Tiburon и Ford Fusion, пострадал стоявший рядом Mitsubishi Outlander.
— Люди от огня не пострадали, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Полиция проводит проверку по этому ночному происшествию.
Спустя полчаса ещё одна машина загорелась в Заволжском районе. За минуту огонь уничтожил Opel, стоявший возле дома на улице Сахарова. В 6:30 проезжающие по Которосльной набережной сфотографировали ещё одну горящую машину. Автомобиль полыхал недалеко от дома № 46.
В начале месяца на проспекте Фрунзе автомобиль Mercedes вспыхнул, как спичка.
Фото: МЧС, Жесть Ярославль/VK.com
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