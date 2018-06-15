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Город

Топим в горячем чае, гладим утюгом, пытаемся порвать: краш-тест пластиковой футбольной сторублёвки

15 июня 2018 08:42
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банки, футбол, купюра, ЧМ-2018, банкнота

Новая банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, появилась в российских городах еще в начале июня, но не везде: купюр, утверждают в банках, очень мало, и в первую очередь они отправляются в города, где проходят матчи мундиаля.

Полимерная основа дала банкноте ряд преимуществ перед бумажными собратьями: она не боится влаги и умеет восстанавливать первоначальный вид, если её немного смять. Одной из первых купюру раздобыла тюменская редакция Сети городских порталов. В офисе 72.ru церемониться с ней не стали, устроив ряд испытаний и записав пытки на видео.

Чаю хочешь? А водички?

Первым делом искупали банкноту в кружке горячего черного чая и сразу следом — в чистой холодной воде. Резкий перепад температур и попадание влаги на поверхность пластиковая денежка с легкостью выдержала. После мы протерли сторублёвку чистой бумажной салфеткой, и она снова стала как новенькая.

А если потянем в разные стороны?

Путём эксперимента выяснили, что банкнота может выдержать вес одного журналиста из нашей редакции и остаться целой-невредимой. С бумажной купюрой такой фокус бы точно не вышел. А эта, пластиковая, тест прошла, поэтому можем проверять её на прочность дальше.

Давайте сделаем денежное оригами?

Раз уж ни в какую не рвется пластиковая сторублевка, давайте попробуем её смять. Да посильнее, не жалея сил. Заломы получились явные, но на кусочки купюра не рассыпалась. Правда, товарный вид слегка потеряла. Вернуть её прежний облик получится, положив на некоторое время под утяжелитель.

Сейчас разгладим банкноту! Где наш утюг?

Купание в кипятке сторублёвка выдержала, а как насчёт пыток утюгом? Нагрели его до максимума, положили под лист ватмана ткань, а поверх банкноты — лист бумаги. Прогладили, плотно прижимая утюг. Новая банкнота с утюгом не дружит, увы. Прощай, ты была прекрасна!

Раз-два-три, денежка, гори!

Утюг почти полностью уничтожил наши редакционные 100 рублей, но кусочек оплавленного пластика всё же остался. Раз уж такое дело, жжём. Причём во всех смыслах слова. Горит хорошо, быстро, как если бы подожгли обычный полиэтиленовый пакет.

Не повторяйте наш эксперимент: это опасно. И очень грустно от того, что редкой сувенирной банкноты у вас теперь нет.

Екатерина Бурлева Написать письмо
Фото: Надежда Бурлева
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