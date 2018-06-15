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Будем жить до 150! Как ярославцы отреагировали на увеличение пенсионного возраста
15 июня 2018 07:48
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Реакция на эту новость, конечно, была предсказуема. Каждый, наверное, просчитал про себя, когда он сможет получить теперь пенсию и на сколько оттянется наступление этого момента. Обсуждать начали предложение правительства об увеличении пенсионного возраста. Об этом говорили на заседании кабинета министров.
— Несмотря на поздний старт по этому вопросу, предлагается ввести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году, и в 63 года для женщин — в 2034 году, — объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев. — Например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году — соответственно в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году — соответственно в возрасте 62 и 57 лет. А у молодого поколения впереди ещё достаточно времени для адаптации к новым границам. В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж (40 лет — для женщин, 45 лет — для мужчин), выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения. При этом предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий. Ещё один важный момент, который я хочу особо подчеркнуть. Он касается нынешних пенсионеров. Во-первых, в отношении них никакие правила, естественно, не меняются. Во-вторых, благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей в год. Кроме того, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты.
Несмотря на подробные разъяснения, в соцсетях ярославцы возмутились.
— Сидим, прикидываем, в каком году выйдем на пенсию, — пишет в «Фейсбуке» Евгения Овод. — Я — в 2039, он — в 2047, если нам повезет. Муж говорит, что в детстве думал, что в 2047 году люди в другие галактики смогут летать...
— За день (!) две новости: повышение пенсионного возраста и повышение НДС на 20%. А чемпионат ещё даже не начался, что, интересно, ещё заготовили? — пишет Александр Щербаков.
— У меня другое предложение — жить до ста пятидесяти как минимум! — шутит (или нет) Светлана Елфимова.
— Про себя в понимаю, что, когда достигну пенсионного возраста, вряд ли Пенсионный фонд будет существовать, — пишет Екатерина Абрамова. — И вряд ли я смогу что-то получать от государства. Но у меня есть время подготовиться морально. Но вот если человек, работая за копейки на нелегкой физической работе, готовится к пенсии в 2020 году, а теперь уже в 2022, то его обиду и ярость я могу понять.
— Что, россияне, на пенсию — после смерти? — пишет Анна Атрошенко.
Фото: Александра Савельева
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