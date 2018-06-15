Серийная мошенница обманула рыбинцев на девять с половиной миллионов рублей

Люди отдавали последнее

Большую фантазию проявила 56-летняя рыбинская пенсионерка, чтобы отнять деньги у доверчивых местных жителей. И ей это с успехом удавалось целый год.

— С апреля 2015 года по сентябрь 2016-го женщина под различными вымышленными предлогами обманывала местных жителей. Одним предлагала вложить деньги в несуществующую организацию с целью получения дивидендов, у других брала в долг для погашения долга перед налоговой инспекцией по квартире, которую якобы собирается продать, и в дальнейшем вернуть долг с процентами, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

Выбирала людей прицельно — пенсионеров и пьющих. И люди отдавали просительнице свои деньги. Так за год она «насобирала» девять с половиной миллионов рублей (с девяти человек).

Но в итоге все равно попалась и пошла под суд за мошенничество. Деньги, правда, все уже прокутила — возместить смогла только 500 тысяч. Суд назначил женщине четыре года и 10 месяцев колонии.