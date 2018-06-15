В Ярославле спилили 500 деревьев: зачем

На улицах работают специалисты Горзеленхозстроя

В Ярославле с апреля стало на пятьсот деревьев меньше. Столько деревьев спилили за это время специалисты «Горзеленхозстроя». Решили, что эти деревья потенциально опасны. Еще с трёхсот опилили ветки.

— Какое дерево нужно спилить, решает комиссия, — уточнил Александр Скороходов, начальник управления инженерного обеспечения департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. — Специалисты «Горзеленхоза» проводят мониторинг зеленых насаждений, составляют выбраковочный акт и после этого проводят работы по опиловке и омоложению деревьев.

«Под нож» попали и деревья на Стрелке — здесь спилили одно дерево, с 20 — опилили ветки.

Впрочем, по городу не только проходятся пилами. Появляются и новые объекты. Например, зелёный медведь.