В Ярославле спилили 500 деревьев: зачем

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В Ярославле с апреля стало на пятьсот деревьев меньше. Столько деревьев спилили за это время специалисты «Горзеленхозстроя». Решили, что эти деревья потенциально опасны. Еще с трёхсот опилили ветки.
— Какое дерево нужно спилить, решает комиссия, — уточнил Александр Скороходов, начальник управления инженерного обеспечения департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. — Специалисты «Горзеленхоза» проводят мониторинг зеленых насаждений, составляют выбраковочный акт и после этого проводят работы по опиловке и омоложению деревьев.
«Под нож» попали и деревья на Стрелке — здесь спилили одно дерево, с 20 — опилили ветки.
Впрочем, по городу не только проходятся пилами. Появляются и новые объекты. Например, зелёный медведь.
Фото: мэрия Ярославля
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