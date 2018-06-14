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Ярославцы отправили Дональду Трампу матрёшку на день рождения: как отследить путь подарка
14 июня 2018 21:07
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Никогда не будет лишним укрепить межгосударственные связи. Этим решили заняться и ярославцы. Ведущие шоу «Утренний фреш» на Городском телеканале отправили подарок американскому президенту — Дональду Трампу сегодня исполнилось 72 года.
Еслим почты двух стран не подведут, Трамп получит матрёшку, письмо с поздравлениям и приглашением принять участие в программе в качестве гостя, а по окончании президентского срока и в качестве ведущего.
— Этим шагом мы хотели бы выразить уважение возрасту Трампа и призвать к налаживанию взаимоотношений между странами, — сказал ведущий программы Сергей Муканов. — Ждем фото матрешки в твиттере президента США.
И хотя все это, конечно, смахивает на веселый пиар, за посылкой в Белый дом, можно удет проследить. Вот номер отправления: EF002107676RU.
Фото: Городской телеканал
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