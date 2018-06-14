В Ярославской области закрыли первый кинотеатр, не прошедший проверку на безопасность

Фильмы здесь пока не посмотреть

Вот и первые результаты проверок после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли люди.

Рыбинская прокуратура закрыла кинотеатр «Космос» в Рыбинске. По иску прокурора суд запретил эксплуатацию кинотеатра до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

— Проверка выявила: в кинозале на 200 посадочных мест не было необходимых работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

Пока кинотеатр не наладит систему оповещения, «кина не будет».

Со дня трагедии в торговом центре в Кемерово прошло два месяца. Научил ли нас соблюдать безопасность тот страшный пожар? Мы проверили, можно ли сейчас быстро покинуть торговые центры Ярославля, если вдруг случится ЧП.