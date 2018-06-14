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В Ярославской области закрыли первый кинотеатр, не прошедший проверку на безопасность

14 июня 2018 18:33
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Ярославль, Кемерово, кинотеатр

Вот и первые результаты проверок после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли люди.

Рыбинская прокуратура закрыла кинотеатр «Космос» в Рыбинске. По иску прокурора суд запретил эксплуатацию кинотеатра до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

— Проверка выявила: в кинозале на 200 посадочных мест не было необходимых работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, — рассказали в ярославской областной прокуратуре.

Пока кинотеатр не наладит систему оповещения, «кина не будет».

Со дня трагедии в торговом центре в Кемерово прошло два месяца. Научил ли нас соблюдать безопасность тот страшный пожар? Мы проверили, можно ли сейчас быстро покинуть торговые центры Ярославля, если вдруг случится ЧП.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: kosmos-kino.ru
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