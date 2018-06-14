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Ярославского активиста оштрафовали за митинг против московского мусора
14 июня 2018 20:10
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В Ярославле состоялся суд над местным активистом Александром Смирновым. Его обвинили в организацию и проведении несогласованного антимусорного митинга, который прошел на площади Труда 20 мая. Кировский районный суд руководствовался тем, что Александр Смирнов позже других подал заявление о проведении мероприятия: до него это сделал Сергей Фефилин, пожелавший устроить одиночные пикеты в пользу информирования о процедуре предварительного голосования и директор департамента народного хозяйства Михаил Кузнецов с акцией «Убери за своим питомцем». Со слов Александра Смирнова и других участников антимусорного митинга, этих акций на площади Труда в тот день не было.
— Уведомление Фефилина было подано позже меня, но его пикет согласовали, а мой митинг нет, — рассказал Александр Смирнов.
В итоге суд оштрафовал Александра на десять тысяч рублей.
— Я не отрицал, что был организатором несанкционированного митинга, но пытался отстоять позицию с точки зрения законности этого мероприятия. Я настаивал на статье 2.9. КоАП РФ, чтобы наказание осталось в устной форме, так как митинг прошел мирно. На следующей неделе я буду оспаривать штраф в областном суде, — заявил Смирнов.
Всё по теме мусорного скандала в Ярославской области.
Фото: Александр Смирнов/Facebook.com
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