Появился новый проект стелы на въезде в Ярославль

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На сайте Института развития стратегических инициатив опубликован эскиз будущей стелы, которая будет стоять на въезде в Ярославль. Она будет красоваться со стороны Тутаева.
— Это не окончательный вариант. Будут обсуждения по поводу ее установки, — сообщили в Институте развития стратегических инициатив. — Форэскиз был разработан по заявлению администрации Дзержинского района.
Фото: ИРСИ
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