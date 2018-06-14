Появился новый проект стелы на въезде в Ярославль

Этот вариант значительно проще тех, что были на конкурсе

На сайте Института развития стратегических инициатив опубликован эскиз будущей стелы, которая будет стоять на въезде в Ярославль. Она будет красоваться со стороны Тутаева.

— Это не окончательный вариант. Будут обсуждения по поводу ее установки, — сообщили в Институте развития стратегических инициатив. — Форэскиз был разработан по заявлению администрации Дзержинского района.



Напомним, в конце ноября в городской администрации бурно обсуждали, какой же макет из десяти выбрать. По итогам голосования победил проект Егора Забранского. Он набрал 1 926 голосов.