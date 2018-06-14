Ну и наказание: что будет с ярославскими маршрутчиками, задравшими цену до 26 рублей

В Ярославле половина маршруток возит пассажиров за 23 рубля, а другая половина — за 26 рублей

Ярославские антимонопольщики собрали повторное заседание комиссии, чтобы разобраться с маршрутчиками, которые одновременно повысили стоимость проезда с 23 до 26 рублей.

— Увеличение стоимости проезда перевозчики объяснили, в первую очередь, необходимостью покрытия расходов, связанных с повышением тарифов на топливо, необходимостью замены автобусов на новые и оснащения их современным оборудованием, — рассказали в управлении ФАС России по Ярославской области. — Но обоснование предоставили не все — около половины.

Дела рассматриваются в отношении трёх фирм, владеющих маршрутками, — это «Экотранс», «ЯрБус», «ЯРЛАЙН», а также 34 индивидуальных предпринимателей, чьи автобусы возят ярославцев по городу.

Тех, кто не предоставил антимонопольщикам документы, которые объясняют необходимость повышения проезда, теперь накажут. Правда, не очень-то и сурово.

— В отношении этих перевозчиков будут составлены административные дела, — отметили в ФАС. — Им грозят штрафы от 10 до 15 тысяч рублей.

По всей видимости, такие штрафы не напугают маршрутчиков, и они продолжат необоснованно поднимать цены на проезд. Хотя и антимонопольщики сдаваться не собираются. За ними остаётся право обязать снизить стоимость проезда обратно до 23 рублей. Но лишь тех, кто не обосновал повышение цены.

Чем закончится это дело, станет понятно после следующих заседаний комиссии по рассмотрению дела. Также в ФАС обещают, что привлекут и других перевозчиков, которые задирают цены на проезд.

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