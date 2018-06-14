Директора ярославской строительной фирмы, сбежавшего с миллионами, поймали в Испании

За информацию о бизнесмене обещали миллион рублей

В Испании задержали Алексея Лагунина, руководителя фирмы «Мариан-строй», объявленного в федеральный розыск в декабре 2016 года.

Дом на улице Балтийской, строительством которого занималась компания, должны были построить в 2014 году. Но строительство компания так и не завершила, а обвинённый в уклонении от уплаты налогов Алексей Лагунин подался в бега. Проблемный долгострой сдали только в прошлом году.

В 2016 году суд принял решение за 15-миллионный долг заочно заключить Лагунина под стражу. Полиция даже объявила вознаграждение за информацию о местонахождении руководителя строительной компании. За бизнесмена, кинувшего дольщиков, обещали миллион рублей.

— Решается вопрос об экстрадиции Алексея Лагунина, — рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.