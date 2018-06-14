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В центре Ярославля «Тойота» решила проучить автобус, но получила под зад

14 июня 2018 12:10
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ДТП, автобус, Ярославль

В центре Ярославля «Тойота» решила проехать змейкой перед автобусом, чтобы проучить водителя, но получилось всё почти наоборот.

— «Тойота», за рулем которой сидела женщина, подрезала меня возле цирка, — рассказала водитель автобуса № 76 Яна Белякова. — Мне пришлось резко затормозить, у меня чуть пассажиры не попадали с кресел. В салоне сидели и старики. Я ей сделала замечание на светофоре, вот её и понесло.

Машина ещё раз подрезала автобус на повороте с улице Свободы на Комсомольскую и затормозила перед автобусом. Когда транспорт попытался её объехать, «Тойота» начала вилять по дороге змейкой. В какой-то момент водитель автобуса не рассчитала и врезалась в зад машине. Аварию снял видеорегистратор в автобусе.

 

— Сотрудники ГИБДД на месте решили, что в ДТП виновата водитель легкового автомобиля, — рассказала Яна Белякова. — У неё даже страховки не было. Дали ей 10 дней на обжалование.

По словам водителя автобуса, когда после аварии к женщине на иномарке стали подходить пассажиры, вышедшие из автобуса, она лишь показывала им неприличные жесты.

В ДТП никто не пострадал.

— Людей жаль, — говорит Яна. — Жаль потерянную смену и любимые жёлтые противотуманки.

Ещё один автобус попал в ДТП на прошлой неделе. Грузовик протаранил общественный транспорт в Дзержинском районе.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Яна Белякова/VK.com
Видео: Яна Белякова
Продажа авто, мото
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