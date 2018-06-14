Директору, два года не платившему зарплату и декретные своей подчинённой, грозит колония

Все эти годы женщина перебивалась, как могла

В Ярославле под суд пойдёт директор медицинской лаборатории на Советской площади, который решил сэкономить на выплате зарплаты. По данным следствия, он целых два года не платил зарплату своему главному бухгалтеру. А когда та вышла в декрет, не стал платить и пособие по уходу за ребенком.

Девушка пошла в правоохранительные органы. И за дело взялись следователи.

— Размер ущерба, причиненного потерпевшей, превысил один миллион рублей, — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Сейчас 35-летний директор на подписке о невыезде. Если суд признает его виновным, ему грозит лишение свободы до трёх лет.