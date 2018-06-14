Станислав Говорухин: «Ярославль нужно бережно хранить. Это сокровищница»

Станислав Говорухин снял фильмы, которые смотрит уже не одно поколение

Сегодня на 83-м году жизни скончался известный российский режиссёр Станислав Говорухин, снявший такие знаменитый фильмы, как «Место встречи изменить нельзя» и «Ворошиловский стрелок».

Шесть лет назад Говорухин приезжал в Ярославль. В компании губернатора режиссёр тогда посетил церковь Ильи Пророка, прогулялся по историческому центру города.

— Ярославль должен сохранять свой статус культурного центра. Это наша сокровищница. Москва вот безнадежно испорчена, а вот такие города, как Ярославль, нужно бережно хранить, — говорил Станислав Говорухин.

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