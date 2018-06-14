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Станислав Говорухин: «Ярославль нужно бережно хранить. Это сокровищница»
14 июня 2018 11:44
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Сегодня на 83-м году жизни скончался известный российский режиссёр Станислав Говорухин, снявший такие знаменитый фильмы, как «Место встречи изменить нельзя» и «Ворошиловский стрелок».
Шесть лет назад Говорухин приезжал в Ярославль. В компании губернатора режиссёр тогда посетил церковь Ильи Пророка, прогулялся по историческому центру города.
— Ярославль должен сохранять свой статус культурного центра. Это наша сокровищница. Москва вот безнадежно испорчена, а вот такие города, как Ярославль, нужно бережно хранить, — говорил Станислав Говорухин.
9 самых известных киноработ Станислава Говорухина
Фото: Kinopoisk.ru
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