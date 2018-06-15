Не город для горожан, а ярмарка для туристов: ярославцы пожаловались на домики-шале

Между шале и газоном сложно даже пройти

Домики-шале на Которосльной набережной, недалеко от Стрелки, мешают ярославцам, прогуливающимся с колясками. Их установили в проходах на верхнем ярусе так, что киоск с сувенирами почти на оставляет места для того, чтобы пешеход мог его обойти.

— Примерно так ставят ларьки с сувенирами на проходе с набережной, — написал Кирилл Охапкин в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — С коляской вообще не проехать, только по газонам.

По словам Кирилла, зазор между киоском и газоном всего сантиметров 30. Там не то что проехать — пройти сложно, чтобы не наступить на газон или не шаркнуться плечом об деревянную стенку шале.

— Это не город для горожан — это ярмарка для туристов, — поддержал автора поста Дмитрий Пресняков.

Мы отправили запрос в мэрию Ярославля, чтобы узнать, законно ли стоят домики-шале на набережной.

Домики-шале многие ярославцы невзлюбили с момента их появления в городе. В прошлом году часть киосков разместили возле Стрелки, а часть поставили на Кирова. Ярославцы посчитали, что домики испортили красоту улицы.