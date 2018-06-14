Рыбинца посадили в колонию за бутылку пива

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Житель Рыбинска попал в колонию за грабёж на улице. 32-летний мужчина напал на прохожего на улице, чтобы украсть у него бутылку пива объемом в 1,5 литра.
— Когда мужчина попытался выхватить похищенную бутылку из рук нападавшего, то последний нанес ему нескольку ударов по голове, сначала кулаком, а затем выпавшей из кармана одежды потерпевшего бутылкой водки емкостью 0,25 литра, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Нападавший был не только пьян, но и имел испытательный срок по другому преступлению. Поэтому суд назначил ему 2,5 года колонии.
В Ярославле поймали серийного грабителя, нападавшего на женщин.
Фото: Александра Савельева
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