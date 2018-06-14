Как стать донором крови: простая инструкция для великого дела

Быть суперменом и спасать человеческие жизни может каждый или почти каждый. Для этого не обязательно иметь сверхспособности и летать над городом в плаще и маске. Достаточно несколько раз в году заходить на станцию переливания крови.

Кто может быть донором? Опасно ли это для здоровья или полезно? Куда идти, чтобы принести пользу людям? Как сдавать кровь максимально эффективно? Ответим на эти вопросы сегодня, во Всемирный день донора крови.

Зачем мне сдавать кровь?

Чтобы помочь людям жить и быть здоровыми, чтобы участвовать в круговороте добра в природе. Впрочем, это вещи очевидные. Но есть и другие причины. Например, врачи утверждают, что периодически сдавать немного крови полезно для здоровья: так мы держим в тонусе иммунную систему, а еще — уменьшаем риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другой маленький бонус — два дня отпуска с работы и компенсация на обед. Для почётных доноров есть поощрение, но об этом позже.

Можно ли мне сдавать кровь?

Можно, если вы здоровый совершеннолетний человек. Хотя есть временные отводы, то есть периоды, в которые кровь сдавать нельзя. Вот примерный перечень противопоказаний.

Как подготовиться к сдаче крови?

Вы здоровы и бодры, постарайтесь сохранить это состояние до похода на станцию для сдачи крови. За два дня не пейте алкоголя. Накануне не ешьте солёную, копчёную или острую пищу. Рекомендуют отказаться от жирного — это плохо отразится на плазме, в ней повысится содержание жировых частиц. Молочные продукты тоже нельзя пить и есть. Ложитесь спать не позже 23:00.

Шаг 1. Регистрация

Предъявите паспорт. Возьмите анкету

Приготовьтесь рассказать даже о татуировках, которые успели набить

Вы приходите на станцию переливания крови, сдаёте одежду в гардероб и получаете тапочки: даже бахилы — недостаточно чистое решение в этом медицинском учреждении. Далее в регистратуре предъявляете паспорт и получаете анкету, которую нужно заполнить. Кроме общей информации — анкетных данных — есть вопросы о здоровье, лекарствах, которые вы принимаете, свежих татуировках, массе тела и прочие.

Шаг 2. Первая проверка крови

В лаборатории вашу кровь «распробуют»

Заодно можно узнать свою группу

Эта палитра рассказывает медикам о многом

Можно ли вообще брать у вас кровь для донорства? Об этом узнают сотрудники клинической лаборатории. Они берут кровь из пальца и сразу же определяют ваш гемоглобин — железосодержащий белок, переносящий по организму кислород. Если его значение у женщины 120 и меньше, быть донором в данный момент нельзя. К мужчинам требования более суровые — нижняя граница показателя от 130 до 150. Кроме уровня гемоглобина, в лаборатории за пять минут узнают вашу группу крови. Резус-фактор выяснят позже.

Если вы сдаете кровь впервые или перерыв между донациями составил больше года, сдать кровь сегодня вам не разрешат — у вас возьмут анализы на гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис. Результаты будут уже на следующий день, и в течение недели вы сможете сдать кровь, как и все доноры.

Шаг 3. Осмотр и опрос у трансфузиолога

Врач лично проверяет каждого кандидата на доброе дело

Ваше давление должно быть не слишком высоким и не слишком низким

Каждого донора должен лично осмотреть врач. В этом кабинете доктор ещё раз пройдётся по вашей анкете и уточнит по ней какие-то детали: сколько лет прошло с операции по удалению аппендикса? Как давно вы набили на плече вот этого тигра? Может быть, вы случайно поставили галочку не в том окошке: это не останется незамеченным. Затем вас измерят в вышину и взвесят, проверят давление.

Затем трансфузиолог откроет вашу анкету в базе станции и проверит, сколько раз вы сдавали кровь, когда приходили в последний раз, увидит ваши анализы за всю историю вашего донорства. Будете ли вы сегодня сдавать кровь или отправитесь на плазма- или тромбоцитоферез, решает только врач. В общей сложности вы проведёте здесь 10 минут.

По каким причинам трансфузиолог может не разрешить вам сдавать кровь?

Слишком высокое или слишком низкое давление. В норме показатели должны быть следующими: систолическое (верхнее) — от 90 до 140, диастолическое (нижнее) — от 60 до 100. Не допускается отклонение даже на один пункт шкалы. Есть и иные показатели, ознакомиться с ними можно практически на любом сайте, посвящённом донорству крови.

Шаг 4. Морально-физическая подготовка

Прибыло подкрепление. «Просьба остатки чая в урны не выливать», — гласит объявление

Теперь вам официально позволили стать донором и помогать людям. Нужно пройти в буфет и подкрепиться чаем (он увеличит объём жидкости в организме) и печеньем (повысит ваш боевой дух).

Шаг 5. Сдача крови

10 минут — и готово!

Занимайте место в уютном кресле, здесь вы проведёте 10 минут: за это время в стерильную ёмкость перекочует около 450 граммов крови, это 10% от всего, что циркулирует по вашим сосудам. Тем, кто сдаёт тромбоциты или плазму, придётся просидеть подольше — до часа. К вашей руке подключат гемокон — специальный пакет, лежащий на весах-помешивателях. Гемокон непрерывно покачивается, чтобы кровь не свернулась.

Бесценная жидкость спасёт чью-то жизнь

Первая порция крови поступает в специальный кармашек в начале гемокона: её использовать не будут, здесь могут остаться частички кожи. В четыре пробирки отливают материал для анализов на ВИЧ, гепатит В и С, сифилис. Результат будет известен на следующий день. Заодно и резус-фактор определят, подтвердят группу крови.

Если у меня плохие анализы?

Возможно, вы недавно болели простудой, и из-за этого анализы оказались неважными. Бывает, что иммунная система взбунтовалась из-за прививки. Если у вас нашли то, чего на самом деле нет, придётся отложить донорство на полгода, а потом прийти ещё раз. Врачи более тщательно вас обследуют и вынесут вердикт.

Что будет с кровью дальше?

Кровь разделяют на компоненты

В этом помогает специальная центрифуга

С помощью специальной центрифуги вашу бесценную жидкость разделят на эритроциты, тромбоциты и плазму, лейкоциты не пригодятся. Консервант поможет крови не свернуться. Затем плазму заморозят на полгода. Зачем? Это необходимая мера предосторожности, связанная с серонегативным окном (периодом с момента заражения до появления антител). Через полгода донора вновь приглашают сдать анализ, и вот тогда, если вируса у него не обнаружится, плазму можно будет использовать и выдать в лечебные учреждения.

В этих шкафах-холодильниках хранятся препараты крови

Температурный режим важно соблюсти с точностью до пары градусов

Остальные компоненты крови на карантин отправлять не нужно, их можно передавать в больницы сразу. Эритроциты хранятся до 30 дней, тромбоциты — неделю. Гонцы из медицинских учреждений уносят ваш бесценный дар в специальных контейнерах, где поддерживается нужная температура. Кровь не испортится при +2... +6 градусах Цельсия, тромбоциты — при +22... +24, и только плазма любит холод: -34 градуса. В пункт выдачи (экспедицию) из больниц приезжают и днем, и ночью, ведь помощь может понадобиться в любой момент.

Шаг 6. Вознаграждение

Главная награда — ощущение, что сделал хорошее дело

Вы сдаете кровь, потому что вы очень хороший человек. Это значит, что плата за услуги вам не положена. И всё же без приятного подарка вы со станции не уйдёте. В кассе вам дадут компенсацию на обед (сумма индексируется каждые три месяца, составляет в среднем 530–570 рублей). А ещё вы получите официальный повод не ходить на работу в день сдачи крови и на следующий день. Если же вы, как герой, всё же решили трудиться, как обычно, два дня отпуска останутся за вами, их можно будет использовать в течение года в любое время.

Как стать почётным донором? Зачем это нужно?

Чтобы заслужить значок и награду, нужно сдать кровь не менее 40 раз или плазму не менее 60 раз за жизнь. Когда-то звание почётного донора обеспечивало бесплатный проезд, поход в баню и некоторые другие льготы. Сейчас заслуженные поставщики крови раз в год получают денежное вознаграждение.

Почётных доноров без очереди пропускают во всех медицинских учреждениях страны, у них есть привилегия на путёвки в санаторий. А ещё им разрешают выбирать отпуск в любое удобное время.