|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Рыбинске мужчина украл хаски и получил за это срок
14 июня 2018 07:33
928 1
В Рыбинске перед судом предстал 30-летний мужчина. Его обвинили в краже собаки породы сибирский хаски.
Утром 8 января, выходя из квартиры своей знакомой, мужчина прихватил с собой собаку. Пса оценили в 20 тысяч рублей.
— Вернуть хозяйке питомца помогли полицейские, — рассказали в прокуратуре. — Они быстро установили адрес похитителя.
Мужчина успел разместить в интернете объявление о продаже украденной собаки, но полицейские пришли к нему раньше покупателей. Собачьего похитителя обвинили по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Суд приговорил жителя Рыбинска к одному году и десяти месяцам исправительной колонии строгого режима.
Собак воровали и в Ярославле. Мужчина похитил джек-рассел-терьера и требовал у хозяев выкуп.
Фото: Александра Савельева
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Динозавры уже не в моде -... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров