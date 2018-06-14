В Рыбинске мужчина украл хаски и получил за это срок

Полицейские быстро нашли похитителя и вернули собаку

В Рыбинске перед судом предстал 30-летний мужчина. Его обвинили в краже собаки породы сибирский хаски.

Утром 8 января, выходя из квартиры своей знакомой, мужчина прихватил с собой собаку. Пса оценили в 20 тысяч рублей.

— Вернуть хозяйке питомца помогли полицейские, — рассказали в прокуратуре. — Они быстро установили адрес похитителя.

Мужчина успел разместить в интернете объявление о продаже украденной собаки, но полицейские пришли к нему раньше покупателей. Собачьего похитителя обвинили по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Суд приговорил жителя Рыбинска к одному году и десяти месяцам исправительной колонии строгого режима.

Собак воровали и в Ярославле. Мужчина похитил джек-рассел-терьера и требовал у хозяев выкуп.