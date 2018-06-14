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Город

Ремонт ярославского двора: дорогу завалили битым асфальтом

13 июня 2018 22:29
405 0
ремонт дорог, Ярославль, лужи

Тем, что дороги в Ярославле могут асфальтировать прямо в лужи, уже никого не удивишь. Но вот чтобы в лужи забрасывали большие куски битого асфальта, пожалуй, впервые.

Так отремонтировали дорогу возле дома № 91 на улице Автозаводской. Всё это на видео сняла местная жительница.

— А у нас во дворе ремонт начали, — написала Наталья Хренова в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте» и выложила видео.

В ролике мужчина без формы дорожника и хоть каких-то опознавательных знаков пытается лопатой разбить и разровнять большие куски битого асфальта по проезжей части.

— Это мы хорошо или плохо делаем для вас? — спрашивает в видеоролике утрамбовывающий асфальт мужчина.

— Отлично! — отвечает ему Наталья.

После отъезда мужчины оставили большие и маленькие куски асфальта, раскиданные по дороге.

— Вам очень повезло, есть даже большие куски асфальта, — прокомментировал видео Николай Блинов.

Женщине действительно повезло. Весной в ярославца, который снимал, как рабочие вываливают асфальтируют лужи, прилетало куском того самого асфальта.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Наталья Хренова Жесть Ярославль/VK.com
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