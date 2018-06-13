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Появилось видео страшной аварии, в которой погиб мотоциклист
13 июня 2018 21:49
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В соцсетях появилась видеозапись ДТП на проспекте Фрунзе, в котором погиб молодой мотоциклист.
На кадрах с регистратора видно, как мотоцикл по правой полосе обгоняет машины в районе перекрёстка с улицей Чернопрудной и быстро уезжает вперёд. Затем он перестраивается в левую полосу перед перекрёстком с улицей Колмогорова, и в этот момент мотоцикл улетает на разделительную полосу. Виден дым, проезжающие мимо автомобилисты останавливают машины, но не похоже, что мужчина на мотоцикле с кем-то столкнулся.
Вещи и обломки мотоцикла разбросало по дороге. Из проезжающих мимо машин вышли люди.
25-летний мотоциклист Максим Огурцов погиб на месте. По информации МЧС, мотоцикл столкнулся с автомобилем KIA.
У байкера остались жена и маленькая дочь. Мотосообщество Ярославля собирает деньги на его похороны.
Фото: Сергей Николаевич/VK.com
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