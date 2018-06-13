Появилось видео страшной аварии, в которой погиб мотоциклист

Мотоцикл столкнулся с автомобилем KIA

В соцсетях появилась видеозапись ДТП на проспекте Фрунзе, в котором погиб молодой мотоциклист.

На кадрах с регистратора видно, как мотоцикл по правой полосе обгоняет машины в районе перекрёстка с улицей Чернопрудной и быстро уезжает вперёд. Затем он перестраивается в левую полосу перед перекрёстком с улицей Колмогорова, и в этот момент мотоцикл улетает на разделительную полосу. Виден дым, проезжающие мимо автомобилисты останавливают машины, но не похоже, что мужчина на мотоцикле с кем-то столкнулся.

Вещи и обломки мотоцикла разбросало по дороге. Из проезжающих мимо машин вышли люди.

25-летний мотоциклист Максим Огурцов погиб на месте. По информации МЧС, мотоцикл столкнулся с автомобилем KIA.

У байкера остались жена и маленькая дочь. Мотосообщество Ярославля собирает деньги на его похороны.