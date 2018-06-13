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Друзья разбившегося мотоциклиста разыскивают свидетелей ДТП
13 июня 2018 20:09
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Друзья и родные разыскивают свидетелей и записи с видеорегистраторов жуткого ДТП на проспекте Фрунзе, в котором погиб мотоциклист.
— По возможности надо помочь семье в организации похорон, и не менее важное — найти свидетелей и записи авторегистраторов аварии, — написал Денис Вехов.
ДТП произошло сегодня около пяти часов вечера на проспекте Фрунзе. Как сообщают в МЧС, на дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль KIA. Мотоцикл врезался в столб на разделительной полосе. 25-летний мотоциклист Максим Огурцов погиб на месте до приезда скорой помощи. У погибшего байкера осталась жена и маленькая дочь. Чтобы помочь семье, объединилось мотосообщество Ярославля. Люди собирают деньги на похороны.
Фото: VK.com
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