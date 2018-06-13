|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
«И это лето?» Семь котов, очень недовольных холодным июнем
13 июня 2018 18:18
1 470 1
Лето снова потерялось. Ждёшь-ждёшь его, кажется, дождался, а нет, снова на улице то ли апрель, то ли сентябрь. Бр-р! Вот и ярославские коты не слишком довольны, что на солнышке не поваляешься в этом июне. Смотрим на дерзких и нахохлившихся котиков, которые, как и все мы, очень ждут тепла.
Фото: Александра Савельева
Далее: Бесплатный спектакль и мастер-класс Васи Ложкина: в Ярославле пройдёт марафон современной драматургии
|
Новое на сайте
Фильм недели
вчера
«Мир Юрского периода 2»: спасти динозавров или умереть
Нет покоя динозаврам, пока люди продолжают думать о том, как их спасти или продать в руки коллекционеров. Спустя пару-тройку лет с разрушительных...
Сергей Соловьев о... далее
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Нас очень интересует один... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров