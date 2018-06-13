«И это лето?» Семь котов, очень недовольных холодным июнем

Лето есть?

Лето снова потерялось. Ждёшь-ждёшь его, кажется, дождался, а нет, снова на улице то ли апрель, то ли сентябрь. Бр-р! Вот и ярославские коты не слишком довольны, что на солнышке не поваляешься в этом июне. Смотрим на дерзких и нахохлившихся котиков, которые, как и все мы, очень ждут тепла.

А если найдем?

Сколько-сколько сегодня градусов? Десять?

Надоели дожди! Бр-р!

И спать всё время охота...

Грустно что-то в такое лето

Пушистым теплее