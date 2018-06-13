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В Ярославле в ДТП погиб молодой мотоциклист: первые подробности аварии

13 июня 2018 17:58
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ДТП, происшествия, авария, Ярославль

Сегодня в Ярославле около пяти часов вечера на проспекте Фрунзе, в районе Колмогорова, произошло ДТП. Проезжающие мимо автомобилисты сообщают, что на обочине лежит молодой парень рядом с мотоциклом.

— Приехали все спецслужбы — скорая, МЧС, полиция, ДПС, — рассказывают очевидцы. — Медики уехали, оставив мотоциклиста... Он остался лежать, не подавая признаков жизни.

Как стало известно корреспондентам 76.ru, 25-летний мотоциклист врезался в столб. От удара он погиб на месте ещё до приезда бригады врачей. Но, как говорят очевидцы, рядом стояло несколько машин. Возможно, перед ударом о столб кто-то из них зацепил мотоцикл.

Все обстоятельства этого трагичного ДТП теперь предстоит выяснять сотрудникам Госавтоинспекции.

Если момент аварии попал на кары видеорегистратова вашего авто, присылайте запись и ваши контактные данные к нам в редакцию на почту Написать письмо. Мы передадим кадры в управление ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Вчера произошло другое ДТП в Рыбинском районе: на Переборском тракте «Фольксваген-Поло» въехал в бок «Ладе-Гранте».

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Алексей Беляков/Vk.com
Продажа авто, мото
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