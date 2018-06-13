В Ярославле в ДТП погиб молодой мотоциклист: первые подробности аварии

Молодой человек умер ещё до приезда врачей скорой помощи

Сегодня в Ярославле около пяти часов вечера на проспекте Фрунзе, в районе Колмогорова, произошло ДТП. Проезжающие мимо автомобилисты сообщают, что на обочине лежит молодой парень рядом с мотоциклом.

— Приехали все спецслужбы — скорая, МЧС, полиция, ДПС, — рассказывают очевидцы. — Медики уехали, оставив мотоциклиста... Он остался лежать, не подавая признаков жизни.

Как стало известно корреспондентам 76.ru, 25-летний мотоциклист врезался в столб. От удара он погиб на месте ещё до приезда бригады врачей. Но, как говорят очевидцы, рядом стояло несколько машин. Возможно, перед ударом о столб кто-то из них зацепил мотоцикл.

Все обстоятельства этого трагичного ДТП теперь предстоит выяснять сотрудникам Госавтоинспекции.

Вчера произошло другое ДТП в Рыбинском районе: на Переборском тракте «Фольксваген-Поло» въехал в бок «Ладе-Гранте».