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Ярославская супермодель снялась для украинского Vogue: фото сексуальной красотки в бикини
13 июня 2018 17:42
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Ярославская супермодель Дарья Коновалова, известная съемками для обложки гламурного журнала Vogue, снова попала на страницы журнала. На этот раз украинского Vogue, где он представит летнюю серию купальников. Жаркие съемки проходят на солнечном пляже в Малибу, штате Калифорния, о чём Даша рассказала своим подписчикам в Instagram. И показала горячие фото.
— И летний океанский бриз на пляже Малибу. Незабываемые моменты для Vogue.Ukraine, — написала супермодель.
В прошлый раз Дарья Коновалова оказалась на обложке глянцевого журнала спустя всего несколько месяцев после рождения дочки.
Фото: dariakonovalova / Instagram
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