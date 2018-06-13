Школьницу из Углича раскритиковали за её новый трек

Новая песня Даши удивила её поклонников

Школьница из Углича Дарья Волосевич записала новую песню под названием «Детка». Молодая певица успела прославиться на всю Россию после участия в пятом сезоне шоу «Голос. Дети», где она исполнила песню «Нервы» и поразила певицу Пелагею.

В её новом треке поется о жизни подростков.

«Что лето, что зима, а гулять всегда пора!» — поет певица и призывает каждого отпустить все проблемы и начать танцевать: «Качаем головой вместе со мной!». Звучит в песне повторяющийся «кайфовый бит», как на дискотеке.

— Чуваки, надеюсь вы оцените мой новый трек. Выкладываю именно летом, так как сейчас начнутся тусы, и он отлично впишется, — поясняет юная певица.

На песню отреагировало большое количество подписчиков и поклонников Дарьи.

— Это огонь, а не песня. Безумно качает, кажется, я знаю, что всё лето будет стоять на репите.

Но нашлись и те, кто не оценил «кайфовый бит» песни.

— Даша, ну что ты делаешь?! Мало нам «попсятины» что ли? И ты ещё туда влезла! Растрачиваешь свой талант на пустоту!

Но Дарья не расстроилась и заявила, что была готова к критике.

— К критике я была готова и отношусь к ней адекватно. Я написала песню в современном стиле, и она немного расходится с тем, что я пела ранее, — ответила фанатам Даша Волосевич. — Я считаю, что в моём возрасте нужно пробовать себя в разных направлениях. Дальше я планирую выпускать песни и радовать свою аудиторию.

Запись можно послушать на страницах Дарьи в соцсетях.