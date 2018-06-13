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Школьницу из Углича раскритиковали за её новый трек
13 июня 2018 17:08
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Школьница из Углича Дарья Волосевич записала новую песню под названием «Детка». Молодая певица успела прославиться на всю Россию после участия в пятом сезоне шоу «Голос. Дети», где она исполнила песню «Нервы» и поразила певицу Пелагею.
В её новом треке поется о жизни подростков.
«Что лето, что зима, а гулять всегда пора!» — поет певица и призывает каждого отпустить все проблемы и начать танцевать: «Качаем головой вместе со мной!». Звучит в песне повторяющийся «кайфовый бит», как на дискотеке.
— Чуваки, надеюсь вы оцените мой новый трек. Выкладываю именно летом, так как сейчас начнутся тусы, и он отлично впишется, — поясняет юная певица.
На песню отреагировало большое количество подписчиков и поклонников Дарьи.
— Это огонь, а не песня. Безумно качает, кажется, я знаю, что всё лето будет стоять на репите.
Но нашлись и те, кто не оценил «кайфовый бит» песни.
— Даша, ну что ты делаешь?! Мало нам «попсятины» что ли? И ты ещё туда влезла! Растрачиваешь свой талант на пустоту!
Но Дарья не расстроилась и заявила, что была готова к критике.
— К критике я была готова и отношусь к ней адекватно. Я написала песню в современном стиле, и она немного расходится с тем, что я пела ранее, — ответила фанатам Даша Волосевич. — Я считаю, что в моём возрасте нужно пробовать себя в разных направлениях. Дальше я планирую выпускать песни и радовать свою аудиторию.
Запись можно послушать на страницах Дарьи в соцсетях.
Фото: Дарья Волосевич / vk.com
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