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Город

В Ярославле взяли пробы земли, где хранились «зелёные масла»

13 июня 2018 16:46
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Волга, Ярославль, зелёное масло

У Юбилейного моста в Ярославле пробурили шесть глубоких скважин. Здесь возьмут пробы грунта, чтобы понять, какой урон экологии нанесли пруды с «зелёными маслами», которые находятся на месте бывшего сажевого завода.

— Грунт с нефтепродуктами извлекли из скважин и направили в лабораторию для анализа. В данный момент готовится отчет, включающий информацию о глубине и характере проникновения «зеленых масел» в почву и грунтовые воды, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Исследование станет основой для разработки и реализации проекта по утилизации «зеленых масел» и рекультивации данной территории.

Чтобы взять пробы земли, пробурили скважины глубиной больше 50 метров каждая.

— В рамках соглашения у региона появилась возможность решения многолетней проблемы по утилизации опасных отходов — продуктов переработки сажи, так называемых зеленых масел, — рассказал заместитель председателя правительства области Роман Колесов. — Мы рассчитываем, что на основе проведенных изысканий мы найдем оптимальное как в экологическом, так и в экономическом плане решение проблемы.

После заключений экспертизы станет известно, во сколько миллионов рублей обойдётся Ярославской области устранение экологической катастрофы на берегу Волги. Напомним, прошлым летом со стороны Юбилейного моста пошёл едкий густой дым. Оказалось, что начали гореть токсичные «зелёные масла».

Анна Елкина
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Фото: Правительство ЯО, Илья Бесхлебный
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