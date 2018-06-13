Бесплатный спектакль и мастер-класс Васи Ложкина: в Ярославле пройдёт марафон современной драматургии

Актёры готовятся к фестивалю и репетируют спектакль «Человек из Подольска»

В Ярославле в театре имени Волкова пройдёт трехдневный фестиваль «Играем вместе». Причём сходить на все события можно бесплатно. И вот что предлагают посмотреть.

Марафон современной драматургии откроется 15 июня с читок пьес, ставших победителями главного драматургического конкурса страны «Кульминация». Актёры театров Ярославской области начнут читать произведения с 17 часов в зрительском арт-кафе.

— Читки пьес — это очень интересно. Фактически перед зрителем предстаёт эскиз спектакля, состоящий из главного — словесной основы, — рассказал помощник по творческим вопросам Волковского театра Татьяна Цветкова. — Как показывает практика, людям такой формат интересен. Нечто подобное мы делали в конце прошлого года, и был полный зал.

Фестиваль в Волковском театре будет идти три дня



На следующий день в театре выступит художник Вася Ложкин. Мастер-классы 16 июня начнутся с полудня. Вместе с популярным художником выступят известные представители театрального искусства драматург Юлия Тупикина, актёр Павел Ващилин, ректор крупнейшего театрального вуза Европы РАТИ-ГИТИС Григорий Заславский.

— Современная драматургия сейчас набирает обороты, делая театр актуальным, острым, злободневным, — считает пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев. — Через смех или слёзы — не имеет значения. Каждый год в России появляется множество качественных текстов. Как написать пьесу? Каково актёру погружаться в фантазию современных драматургов? Как правильно понимать и критиковать происходящее на сцене, писать об этом. Все мастер-классы объединяет одна тема — театр. Встречи с такими людьми — это как минимум увлекательно.

Лекции пройдут также на следующий день. 17 июня приедет в Ярославль и ответит на вопросы аудитории писатель Дмитрий Данилов, автор пьесы «Человек из Подольска». За эту работу он получил театральную премию «Золотая маска». Уже вечером состоится премьера одноименного спектакля.

— Мы начинали репетиции в Москве, в спектакле заняты прекрасные актёры, известные в России по своим работам в театре и кино: Андрей Кузичев, Виталий Кищенко, Агриппина Стеклова, — сказал артист театра Волкова Владимир Майзингер.

Вместе с популярными столичными актёрами на сцену выйдут наши — давно знакомые ярославской публике. Помимо Владимира Майзингера в ролях: Илья Варанкин, Сергей Карпов и Татьяна Коровина. Кстати, билеты на спектакль «Человек из Подольска» людям раздавали бесплатно. Достаточно было просто прийти в кассу и заполнить небольшую анкету. В театре говорят, все места разобрали быстро. Так что сейчас свободно попасть можно только на читки и мастер-классы.