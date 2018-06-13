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Жена узнает, сколько вложил в машину, — выгонит. В Ярославле показали старинные автомобили
13 июня 2018 14:05
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В Ярославле в День России показали лучшие старинные автомобили. Выставка проходила у КЗЦ «Миллениум». Главное условие — машины должны быть старше 25 лет и обязательно в базовой комплектации. Организатор выставки — ежегодное ралли «Медведь».
— Такую выставку мы проводим в 13-й раз. Всего участвовало более 40 автомобилей, — рассказал Андрей Лагузов, председатель комитета ралли «Медведь».
Среди раритетных авто — «Линкольн», «Крайслер», «Москвич-412», «Волга» ГАЗ-21Л, «Победа» и многие другие.
Фото: Мэрия Ярославля, мэрия Ярославля
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