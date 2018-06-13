Жена узнает, сколько вложил в машину, — выгонит. В Ярославле показали старинные автомобили

Настоящая любовь иногда может выглядеть и так

В Ярославле в День России показали лучшие старинные автомобили. Выставка проходила у КЗЦ «Миллениум». Главное условие — машины должны быть старше 25 лет и обязательно в базовой комплектации. Организатор выставки — ежегодное ралли «Медведь».

«Крайслер»

— Такую выставку мы проводим в 13-й раз. Всего участвовало более 40 автомобилей, — рассказал Андрей Лагузов, председатель комитета ралли «Медведь».

Среди раритетных авто — «Линкольн», «Крайслер», «Москвич-412», «Волга» ГАЗ-21Л, «Победа» и многие другие.



— Свою ласточку я приобрёл 5 лет назад, — рассказал владелец «Волги» 1964 года Олег Захаров. — Вложил в нее столько, что если жена узнает — выгонит из дома. Фигурку оленя покупал отдельно.



Выставка работала 2 часа, затем автомобили уехали на Советскую площадь, где подвели итоги трехдневного ралли. Встретятся ярославские ретромашины снова в середине сентября.