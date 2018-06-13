Спасатели назвали версию пожара на Пятёрке

Рядом с загоревшимся зданием ещё много старых, но жилых домов

Сегодня днём загорелся старый деревянный дом в Ленинском районе Ярославля. Дымом охватило здание №9 на улице 3-Жилая.

— Пожарные, работающие на месте пожара, предполагают поджог, — сообщает корреспондент 76.ru Анастасия Тихомирова. — Дом стоит расселённый уже год, местные жители время от времени видят в нём людей.

Расселённый барак загорелся среди таких же старых, но ещё жилых домов. Здание горело на втором этаже. Рядом расположилась детская площадка. К счастью, спасатели управления МЧС по Ярославской области с огнём справились быстро.