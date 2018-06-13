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В поддержку уволенной коллеги педагог из Ярославля сделала фото в купальнике: реакция начальства
13 июня 2018 14:22
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Уже больше трёх тысяч снимков с хештегом #УчителяТожеЛюди появилость в инстаграме после того, как запустили этот флешмоб. Акцию устроили в поддержку омской учительницы, которую выжили из школы после фото в купальнике.
К всероссийскому флешмобу присоединились и ярославцы. Свой снимок в альбом акции выложила педагог из Ярославля Алиса Шалина. Девушка занимается световым и огненным шоу, но изначально училась в педагогическом университете.
— Я руководитель творческого объединения, и у меня педагогическое образование. Но пару лет назад я рассматривала вариант пойти работать в школу, и понимаю, что могла оказаться в подобной ситуации. На основной работе я с подобными проблемами не сталкивалась, — говорит Алиса.
История с омской учительницей Викторией Поповой прогремела, когда ее фото в стиле пин-ап появились в интернете. После работы преподаватель истории посещала курсы в школе для моделей с пышными формами. Когда её фото появились в инстаграме и о девушке написали наши коллеги из редакции «НГС.Омск», руководство школы, в которой работала Виктория, сочло снимки фривольными. Преподавателю пришлось уволиться.
А флешмоб в поддержку Виктории пошёл гулять по сети и уже собирает много фотографий учителей, показывающих свои фигуры в купальниках. Причем снимки выкладывают и мужчины тоже. Смотрите большую фотоподборку.
Фото: Алиса Шалина
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