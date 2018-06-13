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Они ещё жилые: в Ярославле загорелись бараки на Пятёрке
13 июня 2018 14:09
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Сегодня днём в Ленинском районе Ярославля начался пожар. Загорелся старый деревянный дом на улице 3-й Жилой.
— Бараки здесь под снос, но в них ещё живут люди. Спасатели уже внутри здания, — рассказал очевидец происшествия Андрей Дементьев.
Дымом окутало всё здание № 9. Подробности происшествия уточняются.
В управлении МЧС по Ярославской области сообщили, что этот дом расселён. И огонь уже локализовали. Позже спасатели назвали версию пожара.
Недавно в Ярославле горели старые дома во Фрунзенском районе. Местные жители подозревали поджог.
Фото: Андрей Дементьев
Видео: Андрей Дементьев
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