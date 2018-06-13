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Чиновники объяснили, кто исправит благоустройство двора, где покрасили гнилые качели
13 июня 2018 10:33
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Жители дома № 51 по улице Чкалова возмущены произошедшим в их дворе. На днях здесь спилили значительную часть деревьев и покрасили старые гнилые качели.
Некоторые жильцы решили, что на этом закончилось обещанное благоустройство по губернаторской программе «Решаем вместе».
— Домик-горка — гнилой, крутящиеся качели сгнили и не крутятся. Большие качели не отремонтированы и покрашены по неошкуренной старой краске, которая местами даже «завивается». Зато воркаут-площадку поставили на не относящейся к нам территории за деньги, выделенные на наш двор. А деткам нашим маленьким как тут играть? — возмущается жительница дома в группе «Подслушано в Ярославле».
76.ru уточнил у руководителя проектного офиса программы «Решаем вместе», что за ремонт устроили во дворе дома на улице Чкалова. Оказалось, что ремонт только начался.
— Работы в этом дворе начались чуть больше недели назад. Все работы будут проходить приёмку самими жителями. По этому двору запланирована замена асфальта и бордюров, создание пешеходных дорожек, установим детский городок. Уже появилась воркаут-площадка. Стоимость этих работ — восемь миллионов рублей, — рассказал Евгений Чуркин, руководитель проектного офиса программы. — И если действительно то, что должны покрасить, покрасили плохо — будут перекрашивать.
До конца июля работы во дворе завершат.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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