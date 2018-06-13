Предыдущий не справился: в Ярославль привезли нового главу управления дорожного хозяйства

В Вологде Сорогин ушел в отставку по собственному желанию

Бывшего заместителя губернатора Вологодской области Сергея Сорогина взяли на работу в мэрию Ярославля. Он будет отвечать за дорожное хозяйство на должности первого заместителя директора департамента городского хозяйства. В департаменте он занял место начальника управления дорожного хозяйства.

— Он имеет опыт работы в сфере ЖКХ и благоустройства, — отметил нового руководителя управления дорожного хозяйства ДГХ мэр Ярославля Владимир Слепцов.



Прошлый руководитель управления Игорь Витюгов уже освободил кресло. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

— Он со своей работой не справлялся, — считает Слепцов.



Сергей Сорогин родился в 1963 году в Воркуте. В 1985 году окончил Вологодский политехнический институт по специальности «инженер-строитель теплогазоснабжения и вентиляции». Работал в данной сфере, руководил профильными предприятиями. В 2008 году назначен заместителем главы Вологды, курировал градостроительство и землепользование. Затем уехал в Сокол Вологодской области. Там был назначен сначала на должность первого заместителя главы администрации города, а потом стал главой города, с 2010-го возглавил Сокольский район Вологодской области. С 2013 года работал заместителем губернатора Вологодской области, отвечал за строительство, ЖКХ, энергетику и дорожное хозяйство. С тех пор работал заместителем директора Сухонского картонно-бумажного комбината. И вот теперь нашёл место в ярославской мэрии.