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Предыдущий не справился: в Ярославль привезли нового главу управления дорожного хозяйства
13 июня 2018 11:37
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Бывшего заместителя губернатора Вологодской области Сергея Сорогина взяли на работу в мэрию Ярославля. Он будет отвечать за дорожное хозяйство на должности первого заместителя директора департамента городского хозяйства. В департаменте он занял место начальника управления дорожного хозяйства.
— Он имеет опыт работы в сфере ЖКХ и благоустройства, — отметил нового руководителя управления дорожного хозяйства ДГХ мэр Ярославля Владимир Слепцов.
— Он со своей работой не справлялся, — считает Слепцов.
Фото: мэрия Ярославля
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