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Город

«Мы тоже носим купальники»: российские педагоги запустили флешмоб в поддержку уволенной коллеги из Омска

13 июня 2018 10:56
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скандал, учитель, флешмоб

Учительницу из Омска Викторию Попову, уволенную после того, как ее фото в купальнике появилось в интернете, поддержали сотни пользователей социальных сетей. Коллеги и просто солидарные выкладывают свои фотографии в бикини, снабдив их хештегом #учителятожелюди. В Instagram накопилось уже несколько тысяч публикаций по теме.

Вместе со снимками участники флешмоба делятся своими историями, когда свобода слова встала поперек горла начальства. Так, молодая преподавательница из Новосибирска делится смелым фото в купальнике: «Право на ведение личной жизни и уж тем более социальных сетей есть у всех, и каждый будет это делать, как хочет».

Недавно уволили учителя из-за фото в купальнике в Омске. Абсурд! Самодурство и зависть педагогического коллектива просто напросто! Так вот, учителя устраивают акцию #учителятожелюди Безусловно я поддерживаю, ибо считаю, что право на ведение личной жизни и уж тем более социальных сетей есть у всех, и каждый БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ КАК ХОЧЕТ. Я человек в первую очередь, а потом уже идут какие-либо социальные статусы. Учителя, представляете, тоже пьют, курят,выражаются и даже занимаются сексом! Но, не поверите! В своё свободное время. Жутко бомбит. Открыли пляжный сезон с моей @_b.d111 #лето#пляж#солнце#море#бассейн#жара#тепло#кайф#отдых#отпуск#учителятожелюди#учитель

Публикация от Anastasiia (@barysheva_anastasiia)

Среди участников флешмоба встречаются и мужчины: на следующем фото пользователь с ником @seitkanov_bulat, он преподает в Красноярске.

#учителятожелюди

Публикация от Bulat Seytkanov (@seitkanov_bulat)

Участие в флешмобе — не только знак поддержки Виктории Поповой, но и повод высказаться. Многие участники «передают приветы» родителям своих учеников, а также добавляют, что учителя, как другие люди, едят фастфуд, выпивают, ходят в клубы и выступают за свободу в социальных сетях.

#учителятожелюди . Возможно, я многих удивлю, но учителя тоже могут увлекаться чем-то, помимо школы и попыток просветления детей, у нас тоже есть друзья, с которыми мы так же, как и простые люди собираемся компанией и отдыхаем, ходим в караоке, кафе и клубы. Периодически у нас бывает отпуск, когда мы можем поехать на отдых, и делать фото, например, в купальнике. Благодаря силе интернета, такие фото сразу же становятся темой обсуждения. Конечно, я понимаю, что для детей увидеть учителя летом на улице, да ещё и не дай бог в шортах с дырками и бесформенной футболке это настоящий шок и об этом дискутируют со всеми с друзьями и родственниками ещё ближайший месяц. Но, надо же помнить, что учителя такие же люди, как и все. И в свободное от любимой работы время, они могут заниматься чем угодно (ладно, в рамках приличия) и имеют право на отдых и личную жизнь. Думаю скоро начать открывать небольшие тайны учителей в своих stories . . . PS. В сети сейчас проводится флешмоб, к которому я тоже с удовольствием присоединяюсь, в поддержку учительницы из Омска, которая была уволена за фото в купальнике. Так что перейдя по первому хэштегу можно найти много интересных фотографий и непривычных фотографий учителей. 😜 Пишите в личку, что вы думаете по поводу данной ситуации, флешмоба и тайн учителей. 👨🏼‍🏫 . . . #teacher #учитель #волгоград #россия #пхукет #тайланд #отпуск #отдых #followme #followforfollow #follow4follow #follow #like #like4like #likeforlike #liketime #likeforfollow #флешмоб

Публикация от Nikita Spakhov (@nikita_spakhov)

Напомним, история с омичкой Викторией Поповой произошла на минувшей неделе, когда ее фото в стиле пин-ап появились в интернете. В свободное от работы время преподаватель истории посещала курсы в школе для пышных моделей, после одной из фотосессий снимки появились в официальном инстаграме агентства, а затем — на портале «НГС.Омск», написавшем о школе материал.

Руководство школы, в которой работала Виктория, сочло снимки фривольными. Преподавателю пришлось уволиться.

Мария Захарова
Фото: instagram.com/krisroysmen/
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