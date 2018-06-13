«Мы тоже носим купальники»: российские педагоги запустили флешмоб в поддержку уволенной коллеги из Омска

Учительницу из Омска Викторию Попову, уволенную после того, как ее фото в купальнике появилось в интернете, поддержали сотни пользователей социальных сетей. Коллеги и просто солидарные выкладывают свои фотографии в бикини, снабдив их хештегом #учителятожелюди. В Instagram накопилось уже несколько тысяч публикаций по теме.

Вместе со снимками участники флешмоба делятся своими историями, когда свобода слова встала поперек горла начальства. Так, молодая преподавательница из Новосибирска делится смелым фото в купальнике: «Право на ведение личной жизни и уж тем более социальных сетей есть у всех, и каждый будет это делать, как хочет».

Среди участников флешмоба встречаются и мужчины: на следующем фото пользователь с ником @seitkanov_bulat, он преподает в Красноярске.

#учителятожелюди Публикация от Bulat Seytkanov (@seitkanov_bulat) 12 Июн 2018 в 4:23 PDT

Участие в флешмобе — не только знак поддержки Виктории Поповой, но и повод высказаться. Многие участники «передают приветы» родителям своих учеников, а также добавляют, что учителя, как другие люди, едят фастфуд, выпивают, ходят в клубы и выступают за свободу в социальных сетях.

Напомним, история с омичкой Викторией Поповой произошла на минувшей неделе, когда ее фото в стиле пин-ап появились в интернете. В свободное от работы время преподаватель истории посещала курсы в школе для пышных моделей, после одной из фотосессий снимки появились в официальном инстаграме агентства, а затем — на портале «НГС.Омск», написавшем о школе материал.

Руководство школы, в которой работала Виктория, сочло снимки фривольными. Преподавателю пришлось уволиться.