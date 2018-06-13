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Работодатели задолжали сотрудникам 34 миллиона: где не любят платить зарплату

13 июня 2018 09:45
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работа, зарплата, Ярославль

Больше 34 миллионов рублей задолжали работодатели в Ярославской области своим сотрудникам. Рейтинг городов, где недобросовестно выплачивают зарплату, составил Ярославльстат.

Список лидеров по задолженности таков (данные на 1 мая):

  1. Даниловский район — 134 тысячи рублей.
  2. Переславль-Залесский — 448 тысяч рублей.
  3. Рыбинский район — 2 миллиона 725 тысяч рублей.
  4. Некоузский район — 3 миллиона 344 тысячи рублей.
  5. Углиский район — 4 миллиона 584 тысячи рублей.
  6. Ярославский район — 4 миллиона 584 тысячи рублей.
  7. Рыбинск — 23 миллиона 291 тысяча рублей.

— Численность работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила 346 человек, — уточнили в Ярославльстате.

Сравните со своей зарплатой: депутаты областной думы опубликовали декларации о доходах. Мы составили список самых богатых и самых бедных.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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