Работодатели задолжали сотрудникам 34 миллиона: где не любят платить зарплату

Не всем работникам зарплата приходит вовремя

Больше 34 миллионов рублей задолжали работодатели в Ярославской области своим сотрудникам. Рейтинг городов, где недобросовестно выплачивают зарплату, составил Ярославльстат.

Список лидеров по задолженности таков (данные на 1 мая):

Даниловский район — 134 тысячи рублей. Переславль-Залесский — 448 тысяч рублей. Рыбинский район — 2 миллиона 725 тысяч рублей. Некоузский район — 3 миллиона 344 тысячи рублей. Углиский район — 4 миллиона 584 тысячи рублей. Ярославский район — 4 миллиона 584 тысячи рублей. Рыбинск — 23 миллиона 291 тысяча рублей.

— Численность работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила 346 человек, — уточнили в Ярославльстате.

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