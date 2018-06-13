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Работодатели задолжали сотрудникам 34 миллиона: где не любят платить зарплату
13 июня 2018 09:45
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Больше 34 миллионов рублей задолжали работодатели в Ярославской области своим сотрудникам. Рейтинг городов, где недобросовестно выплачивают зарплату, составил Ярославльстат.
Список лидеров по задолженности таков (данные на 1 мая):
— Численность работников, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила 346 человек, — уточнили в Ярославльстате.
Сравните со своей зарплатой: депутаты областной думы опубликовали декларации о доходах. Мы составили список самых богатых и самых бедных.
Фото: Александра Савельева
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