Виновата колея: в Рыбинске «Фольксваген» протаранил «Ладу»

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В Рыбинском районе на Переборском тракте «Фольксваген-Поло» въехал в бок «Ладе-Гранте». ДТП произошло около восьми часов вечера 12 июня.
«Ладу» развернуло поперёк дороги. Водители предполагают, что возможными причинами стали мокрая дорога и колея.
— Там и на сухой-то дороге мотает, как по рельсам. А здесь, похоже, на аквапланирование попал, — написал Геннадий Куликов в группе «Авто Новости Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте».
От удара обе машины сильно пострадали: «Фольксвагену» смяло капот, а «Гранте» удар пришёлся на водительскую сторону — машину словно согнуло пополам.
К счастью, как сообщают в МЧС, люди не пострадали.
— Пострадавшие в ДТП не зарегистрированы, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
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Фото: Подслушано в Рыбинске/VK.com, Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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