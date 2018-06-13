Виновата колея: в Рыбинске «Фольксваген» протаранил «Ладу»

Водители считают, что виновата большая колейность

В Рыбинском районе на Переборском тракте «Фольксваген-Поло» въехал в бок «Ладе-Гранте». ДТП произошло около восьми часов вечера 12 июня.

«Ладу» развернуло поперёк дороги. Водители предполагают, что возможными причинами стали мокрая дорога и колея.

— Там и на сухой-то дороге мотает, как по рельсам. А здесь, похоже, на аквапланирование попал, — написал Геннадий Куликов в группе «Авто Новости Рыбинск» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на Переборском тракте

От удара обе машины сильно пострадали: «Фольксвагену» смяло капот, а «Гранте» удар пришёлся на водительскую сторону — машину словно согнуло пополам.

К счастью, как сообщают в МЧС, люди не пострадали.

— Пострадавшие в ДТП не зарегистрированы, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Чудом в ДТП никто не пострадал.

В Ярославле в конце недели ВАЗ не успел проскочить перед автовышкой.